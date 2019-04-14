السيسي يلتقي حفتر في القاهرة

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بقصر رئاسة الجمهورية، قصر الاتحادية، في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر، اليوم الأحد، فإن اللقاء بحث مستجدات وتطور الأوضاع في ليبيا التي تشهد تصعيدًا غير مسبوق.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وبدأ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملياته خلال الساعات الماضية لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والإرهابية.

وواصلت قوات الجيش تقدمها نحو طرابلس ضمن العملية العسكرية الواسعة ”طوفان الكرامة“ التي أطلقتها، الخميس الماضي، لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة.

وأكد اللواء أحمد المسماري، السبت الماضي، أن هدف العملية في طرابلس ينحصر في تأمين العاصمة وتحريرها من الميليشيات الإرهابية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن هناك تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة في عملية ”طوفان الكرامة“ لتحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية.