المغرب.. تفكيك شبكة مختصة في السطو على حسابات في مصارف دولية

تمكنت مصالح الأمن المغربية، بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية المختصة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في السطو على مبالغ مالية من حسابات بنكية لدى مؤسسات بنكية دولية، باستخدام تقنيات وبرامج معلوماتية خبيثة، وبالتواطؤ مع مجموعة من مستخدمي مراكز النداء.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، صدر الثلاثاء، أن تفكيك هذه الشبكة جاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ومضى البلاغ إلى أن إجراءات البحث المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة مكنت من توقيف 16 شخصًا بكل من مدن الدار البيضاء ومكناس وخنيفرة ووجدة ومراكش والحاجب، للاشتباه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن رصد ارتباطاتها بشبكة إجرامية تنشط بإسبانيا، و تحديد جميع المؤسسات المالية المستهدفة.

وأضاف أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز معدات وتجهيزات إلكترونية، كانت تستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وضبط مبالغ مالية مهمة جنيت من هذه الأنشطة الإجرامية.

وما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين، حسب البلاغ.