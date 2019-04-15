عماد الطرابلسي صهر ”بن علي“ يحاول الانتحار في السجن

كشف عضو هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، خالد الكريشي، مساء الأحد، أنّ عماد الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق، حاول الانتحار داخل السجن، بسبب تعرّضه إلى تضييقات خلال الإدلاء باعترافاته.

وأضاف الكريشي، في تصريحات لتلفزيون ”التاسعة“، أن عماد الطرابلسي حاول الانتحار بعد اعترافاته في السجن، وأنه أصيب بحالة إحباط ويأس، مشيرا إلى أنّه تمت مراسلة وزير العدل التونسي مرّتين لمطالبته بحماية عماد الطرابلسي، و أنه تم بعد مدة منع الهيئة من زيارته في السجن.

و كان عماد الطرابلسي قد أدلى، في وقت سابق، بشهادة غير مسبوقة حول الفساد في عهد الرئيس التونسي المخلوع، وعبّر عن اعتذاره للشعب التونسي.

وسُجّلت إفادة عماد الطرابلسي، ابن شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق، في السجن الذي أُودع فيه منذ ثورة 2011، وبثّه التلفزيون التونسي، خلال جلسة نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود الأخيرة.

وروى عماد الطرابلسي كيف أصبح أحد أثرياء البلاد في عهد بن علي، وتحدث عن الفساد في البلاد بفضل مشاركة رجال جمارك وموظفين كبار ووزراء.

وقال الطرابلسي: ”كنا نملك عمليًا احتكار تجارة الموز“، وكان الطرابلسي يعمل أيضًا في قطاعي العقارات وتجارة المشروبات الكحولية، وأوضح أنه إذا حاول رجل أعمال آخر منافسته ”كنَّا نعلق“ حمولته.

وأضاف أن ”رجال الجمارك الذين كانوا يعملون معنا كانوا مكرَّسين لسفينتنا ، كانوا يعطلون مصالح كثيرين ولم يكونوا يُخرجوا إلا بضاعتنا قبل الجميع“، وأوضح أنه دفع رشاوى تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى ثلاثين ألف دينار (11 ألف يورو).

و صدرت أحكام قضائية عديدة بحق عماد الطرابلسي منذ اعتقاله ن بتهم مختلفة، لا سيما في قضايا فساد، كما أنه محكوم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية القمع الدموي للمتظاهرين ضده أثناء الثورة (أكثر من 300 قتيل).