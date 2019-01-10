السجن 10 سنوات لزين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي بتهم فساد

قضت محكمة تونسية، بالسجن مدّة 10 أعوام ضدّ الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي.

وأقرّت الدائرة الجنائية الأولى المختصّة في النظر بقضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي التونسي، الحكم بعد تحقيق استمرّ سنوات في تهم تتعلّق بقضايا فساد مالي تورّط فيها عماد الطرابلسي من خلال استيلائه على قطعة أرض تابعة للدولة التونسية، وذلك عن طريق “المحاباة”.

كما وجهت إلى الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وصهره، تهم استغلال موظف عمومي بصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

ويحاكم زين العابدين بن علي غيابيًا في حوالي 140 قضية منذ الإطاحة بنظامه إثر انتفاضة شعبية وفراره للمملكة العربية السعودية في كانون الثاني/يناير 2011.

وعماد الطرابلسي موقوف منذ 2011 على ذمة قضايا أخرى، بينما لا يزال بن علي في حالة فرار.