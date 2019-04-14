وزير جزائري يتعرض للطرد من محتجين أثناء زيارة ميدانية (فيديو)

تعرض وزير الطاقة الجزائري ”محمد عرقاب“، للطرد من قبل محتجين أثناء زيارته لولاية مطار الشيخ العربي تبسي في الجزائر، حيثُ حاصره المحتجون، الذين رددوا عبارة ”ارحل ارحل“، مطالبين إياه بالرجوع من حيث أتى.

وكان عرقاب، قد عين وزيرًا للطاقة في حكومة نور الدين بدوي، التي تم تشكيلها عقب موجة احتجاجات غير مسبوقة أجبرت الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.

وفي وقت سابق، منع أهالي محافظة ”بشار“ جنوب البلاد، وزير الداخلية الجزائري من إتمام زيارة يؤديها إلى المنطقة، حيث تم تهشيم زجاج بعض السيارات الرسمية.