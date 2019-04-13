الأساتذة المتعاقدون في المغرب يعودون للتدريس بعد أسابيع من الإضراب

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب يوم السبت، أن الأساتذة المتعاقدين قرروا العودة إلى التدريس بعد 6 أسابيع من الإضراب العام.

وجاء ذلك في بيان للوزارة، عقب لقاء أجرته مع النقابات التعليمية، بحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في التعليم.

وقال البيان إن ”ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدين) عبروا عن الالتزام باستئناف عملهم اعتبارًا من بعد غدٍ الإثنين“.

وأشارت الوزارة إلى قررت ”توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بحق بعض الأساتذة، وصرف الأجور الموقوفة، وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين“، مؤكدة ”مواصلة الحوار حول الملف في شموليته“.

وكان إضراب الأساتذة المتعاقدين دخل أسبوعه السادس، بموازاة عدد من المسيرات، والوقفات الاحتجاجية، للمطالبة بالاندماج بالوظيفة العمومية.

وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف في القطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.

ويطالب المعلمون المتعاقدون بالادماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين.