بعد أنباء طلاقها.. زوجة ملك المغرب تعود للأضواء مجددًا

بدأت الأميرة للا سلمى زوجة محمد السادس ملك المغرب تظهر مجددًا في عدد من الأماكن العامة بعيدًا عن الكاميرات، بعد اختفائها لشهور إثر انتشار أنباء عن طلاقها من عاهل البلاد.

وتداولت صحف محلية اليوم الخميس خبر افتتاح الأميرة سلمى أمس الأربعاء لمركز حديث لمعالجة مرض السرطان، في قرية أولاد مبارك بالقرب من مدينة بني ملال.

وبحسب المصادر، ”شهدت المنطقة استنفارًا استعدادًا لزيارة الأميرة، لكن لا يوجد أي صور أو تسجيلات لها“، علمًا أن الأميرة هي رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، وكانت تشرف شخصيًا على أهم أنشطتها تحت متابعة إعلامية كبيرة.

كما ظهرت الأميرة الأسبوع الماضي بساحة جامع لفنا برفقة ابنتها الأميرة للا خديجة، ولا توجد أية صورة توثق تلك الجولة، لكن باعة توقفت عندهم وتناولت الطعام، أدلوا بشهادات للصحافة المحلية حول الزيارة.

وتتردد الأنباء منذ فترة عن وقوع الطلاق رسميًا بين الملك محمد السادس والأميرة للا سلمى، الأمر الذي لم يعلق عليه القصر الملكي في الرباط.