المسماري: الجيش الليبي نفذ 8 غارات على مواقع الميليشيات في طرابلس

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنّ سلاح الجو نفذ حوالي 8 طلعات جوية استهدفت عدة مواقع للميليشيات في محيط العاصمة الليبية.

ووفقًا لمؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، أشار المسماري إلى أنّ الغارات استهدفت معسكر ”الرحبة“ وهو معسكر كان يختص باحتياط الدروع للجيش الليبي قبل 2011، وتتمركز فيه ميليشيات ”البقرة“، وتم استهدافه من قبل سلاح الجو، وإحداث أضرار كبيرة به.

وأكد أنّ ”سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف غرفة عمليات ميليشيات مصراتة بغوط الرمان شرق طرابلس“، مضيفًا أنّ ”هذه المنطقة الواقعة بين طرابلس وشرق ليبيا توجد بها عدة معسكرات سابقة للجيش الليبي، منها مقر كلية الدفاع الجوي وتم استهدافها جميعًا“.

ووفق المسماري، فإنّ ”القوات الجوية قامت بعملية إسناد جوي للقوات البرية في محاور القتال من السواني حتى منطقة الكريمية، وكذلك من مطار طرابلس حتى خزانات الوقود“. مضيفًا أن ”طائرات السلاح الجوي الليبي استهدفت الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق غير أن القذائف لم تنفجر بعد وصولها إلى الأرض“.

وبين الناطق باسم الجيش الليبي، أنّ ”طيران الوفاق المنطلق من مصراتة استهدف مناطق الوطية أبورشادة، كما شنَّ غارات على أسفل منطقة غريان الجبلية مستهدفًا معسكر أبورشادة“، موضحًا أنّ ”المعسكر خالٍ من أي قوات أو آليات منذ زمن طويل“.

وأشار إلى أنّ ”الغارات طالت منطقة زراعية، ومنازل المواطنين، محدثة أضرارًا مادية كبيرة في الممتلكات“، كما أكد ”مقتل 3 مواطنين خلال هذه الغارات“.

وفي إطار المعارك لهذا اليوم، أكد المسماري، أنّ ”قوات أسامة الجويلي قامت بقصف مدفعي وصاروخي على منطقة العزيزية من تمركزها بمحور الكسارات“، مضيفًا أنّ ”سلاح الجو التابع للجيش قام باستهداف هذه التمركزات“.

وأوضح أنّ ”قوات الجيش تتحرك وفق الخطط الموضوعة في محاور السواني، والنجيلة، والكريمية، وكذلك محور المطار، ومحور اليرموك، وعين زارة، وكذلك من المحور الشمالي الشرقي“.

وأشار إلى ”وجود طيارين مرتزقين (أمريكي وإيطالي) قاما اليوم، بعدة غارات انطلاقًا من مصراتة على طائرتي ميج 23 وكذلك L39“.

عتاد وإرهابيون من تركيا

المتحدث باسم الجيش الليبي، أكد أنّ ”عدة جرافات تحركت من موانئ تركيا، وإقليم مالطا، ناحية مصراتة تحمل عتادًا حربيًا يصل إلى مصراتة ثم ينقل منها إلى طرابلس“.

وذكر المسماري، أسماء بعض الجرافات البحرية التي قامت بهذا العمل منها:“هدير البحر 2، وجرف 1، وجرف 2، وجرف 3، وكذلك أيوب، والنواصي، وقورينا“. كما أنّ ”هناك جرافتين تقومان بشحن عتاد من أزمير بتركيا، وهما جرافتا تاكنس وتوكرة“.

وكشف المسماري، أنّ ”مجموعة كبيرة من عناصر النصرة وصلت من تركيا إلى مصراتة، وبالتالي يتزايد عدد الإرهابيين الأجانب في طرابلس“، متوقعًا ”عمليات انتحارية ومفخخات في عدة أماكن ليبية“.