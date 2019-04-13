عقيلة صالح: الجيش الليبي سيستمر في الزحف نحو طرابلس

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر ستواصل زحفها نحو العاصمة طرابلس.

وقال صالح، لنواب البرلمان خلال جلسة في مدينة بنغازي:“يجب التخلص من التنظيمات الإرهابية والجماعات الخارجة عن القانون“.

وأضاف:“نطمئن أهالينا في طرابلس بأن عملية تحريرها محددة، ولا تهدف لتقييد الحريات، إنما إعادة الأمن، ومحاربة الإرهاب“.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن بعثة الأمم المتحدة، وحكومة السراج ”لم تتمكنا من إخراج الميليشيات من طرابلس، وأصبحتا تحت سيطرتها“. متعهدًا بـ“إجراء الانتخابات التي طال تأجيلها بعد انتهاء عملية طرابلس“.

وجاء تصريحات صالح، مع وقوع مزيد من الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة، حيث تتصدى ميليشيات متحالفة مع حكومة فائز السراج المعترف بها دوليًا لقوات الجيش الوطني الليبي.

والأسبوع الماضي، حث الاتحاد الأوروبي الجيش الوطني الليبي على وقف هجماته، وذلك بعدما اتفق على بيان عقب خلاف بين فرنسا وإيطاليا بشأن طريقة معالجة الصراع.

لكن رئيس البرلمان الليبي، قال اليوم إن ”الجيش الوطني الليبي سيكثف الهجوم الذي بدأه الأسبوع الماضي“.