الأمن الجزائري ينفي انسحاب ”قواته“ من مظاهرات ”الجمعة الثامنة“

نفت مديرية الأمن الوطني في الجزائر، الجمعة، صحة فيديوهات تداولها متظاهرون بخصوص انسحاب عدد من العناصر الأمنية من المسيرات الشعبية، ورفضهم صد المتظاهرين.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بانسحاب قوات الشرطة الجزائرية، صباح الجمعة، من مواجهة الحراك الشعبي على وقع تهليل آلاف المتظاهرين، الذين نزلوا إلى الشارع، في ثامن جُمع الاحتجاج المطالب برحيل كافة رموز النظام.

ودعت المديرية في بيان صدر عنها، كافة مستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، إلى ”ضرورة التحلي بالحيطة والحذر من تداول ونشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، التي تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى جهاز الشرطة“.

وقالت المديرية إن، ”هذه الصور والفيديوهات المتداولة، تتعلق بأخبار مغلوطة وأحداث قديمة، منها ما حدث في دول أجنبية تنسب إلى جهاز الشرطة الجزائرية، ترمي أساسًا إلى تغليط الرأي العام الوطني“.

وهددت المديرية ”بمقاضاة مروجي الأخبار المغلوطة“، مشددة على أن ”قوات الشرطة تؤدي مهامها الدستورية بكل حزم وتفانٍ، في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية، ومبادئ حقوق الإنسان“.