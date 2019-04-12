أويحيى ينفي معلومات حول قراره الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية

نفى رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، اليوم الجمعة، المعلومات المتداولة حول قراره بالترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من شهر يوليو/تموز القادم.

جاء ذلك في بيان لحزبه ”التجمع الوطني الديمقراطي“، ردًا على ما نشرته قناة ”الجزائرية 1“ الخاصة، يوم أمس الخميس، حول بداية التحضيرات لإعلان ترشحه.

وحسب البيان، قال أويحيى إن ما نشر مجرد ”إشاعة“، وإن الحزب منشغل حاليًا بالأزمة التي تمر بها البلاد وطرق الخروج منها.

ويوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من شهر يوليو/ تموز القادم، وذلك بعد يوم واحد من استدعاء الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع.

ودعت الوزارة، في بيان لها، الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، إلى سحب استمارات جمع التوكيلات من مقرها بالعاصمة.

وجاء إعلان القرار بعد يوم واحد من ترسيم البرلمان الجزائري شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) بن صالح، رئاسة الدولة 3 أشهر، وفقًا للمادة 102 من الدستور.

وكان الجنرال المتقاعد علي غديري (64 عامًا) أول من أعلن أمس الخميس، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتلتزم أغلب الأحزاب والشخصيات السياسية في الجزائر، الصمت إزاء دعوة الرئيس المؤقت لإجراء هذه الانتخابات، وسط ترقب لمظاهرات اليوم، للجمعة الثامنة على التوالي بعدة مدن، يقول ناشطون إنها لرفض تولي بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية، إلى جانب ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة.