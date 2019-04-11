موريتانيا.. مسيرات للمعارضة تطالب بضمان عدم تزوير الانتخابات

نظمت المعارضة الموريتانية مساء الخميس، مسيرات شعبية للمطالبة بتوفير ”الظروف الملائمة“ لتنظيم انتخابات رئاسية ”شفافة“.

وقاد المسيرات مرشحو المعارضة في الانتخابات المقرر إجراؤها الصيف المقبل.

ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام الوطنية، وشعارات تطالب بـ“توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، من خلال تلبية مطالب المعارضة التي قدمتها للحكومة بهذا الخصوص“.

كما ردد المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بـ“احترام الدستور، وعدم تزوير الانتخابات الرئاسية، وهتفوا ضد حكم العسكر“.

وطالبت المعارضة أيضًا بـ“إعادة تشكيل اللجنة الوطنيةالمستقلة للانتخابات، من أجل تمثيل الجميع لضمان شفافية الانتخابات“.

وجددت مطالبتها بـ“استدعاء مراقبين دوليين، وتمكين الهيئات والمراصد المحلية من تجهيز مراقبين فعليين للانتخابات“.

وكانت الحكومة الموريانية عرضت على المعارضة خلال الشهر الجاري إضافة عضوين جديدين يمثلانها في اللجنة المستقلة وهو ماتم رفضه خلال الأيام الأخيرة.

وعادت الحكومة الأربعاء لتقديم عرض جديد يقضي بإضافة 4 أعضاء جدد يمثلون المعارضة في لجنة الانتخابات.

وحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية فإن قادة المعارضة اجتمعوا الخميس للنظر في قبول العرض من عدمه، ورجحت بعض المصادر أن تقبل المعارضة العرض الجديد.