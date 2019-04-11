الجزائر تدعو لاجتماع إقليمي ”طارئ“ لبحث الوضع في ليبيا

دعا وزير الخارجية الجزائري الجديد صبري بوقادوم، إلى عقد اجتماع ”طارئ“ لدول جوار ليبيا ومبعوثها الأممي، لبحث السبل الكفيلة بتجاوز ”الأزمة الحالية“.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أجرى بوقادوم مباحثات هاتفية مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بشأن ”عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع الليبي“.

وحث الوزير الجزائري الجديد على ”توحيد سريع للجهود، وتوظيف العلاقات والنفوذ، التي تتمتع بها بلدان الجوار لدى الأطراف الليبية للعمل على وقف الاقتتال“.

وشدد أن مساعي دول الجوار ”يجب أن تدفع نحو ترجيح الحوار، باعتباره السبيل الأوحد الذي من شأنه ضمان وحدة الشعب الليبي، وانسجامه، والمحافظة على مؤسساته، وتحصين القرار السيد للشعب الليبي من التدخلات الأجنبية“.