فرنسا تنفي عرقلة بيان أوروبي بشأن ليبيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، إن المزاعم بأن فرنسا عرقلت بيانًا أوروبيًا بشأن ليبيا غير صحيحة.

وأضافت أن فرنسا طلبت تعزيز بيان الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا في 3 مجالات هي، وضع المهاجرين ومشاركة جماعات خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب في القتال في ليبيا، وسبل التوصل لحل سياسي تدعمه الأمم المتحدة.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت، إن فرنسا عرقلت بيانًا للاتحاد الأوروبي يدعو قائد قوات الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى وقف العمليات ضد ميليشيات طرابلس.

وجاء في مسودة البيان أن ”الهجوم العسكري بقيادة حفتر على طرابلس، يعرض السكان المدنيين للخطر ويعرقل العملية السياسية، ويهدد بمزيدٍ من التصعيد الذي ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة بما في ذلك التهديد الإرهابي“.