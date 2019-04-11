إقالة مدير الإذاعة الحكومية في الجزائر

إقالة مدير الإذاعة الحكومية في الجزائر

المصدر: إسلام صمادي- إرم نيوز

قررت وزارة الإعلام الجزائرية، اليوم الخميس، تنحية المدير العام للإذاعة الحكومية شعبان لوناكل، في خطوة مفاجئة وغير معروفة الأسباب.

ونقل تلفزيون ”النهار“، أنه جرى تعيين الإذاعية نصيرة شريذ، مديرًا بالإنابة إلى حين تثبيتها أو تعيين مدير جديد، دون كشف تفاصيل إقالة ”لوناكل“ المقرب من عائلة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ولم تصدر الجهات الرسمية بيانًا حول الموضوع، لكن مصادر مطلعة تعتقد بأن القيادة العليا للجيش سجلت تحفظها على تعاطي الإذاعة الحكومية مع خطاب نائب وزير الدفاع الوطني، بشأن ”اتهاماته لفرنسا ورفضه المطالب التعجيزية للمتظاهرين“.

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