الرئاسة الجزائرية تحدّد موعد انتخاب خليفة بوتفليقة

قرر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، استدعاء هيئة الناخبين تحضيرًا لانتخابات الرئاسة المبرمجة في الـ4 يوليو/تموز القادم، التي ستأتي بخليفة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: إن رئيس الدولة وقع يوم توليه وظيفته على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية.

وهذا أول قرار رئاسي يوقعه بن صالح، الذي يواجه موجة غضب واسعة منذ تعيينه رئيسًا مؤقتًا خلفًا لعبد العزيز بوتفليقة، المستقيل تحت ضغط المظاهرات الشعبية والمؤسسة العسكرية بقيادة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح.

ومنح الفريق صالح، اليوم الأربعاء، مباركة الجيش لتعيين بن صالح في وظيفة الرئيس المؤقت، داعيًا إلى وقف ”مخططات رامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة“.