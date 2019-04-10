الجيش الليبي يؤكد سيطرته التامة على مطار طرابلس ومناطق حيوية

أكد الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، أنّ الجيش يسيطر سيطرة تامة على مطار طرابلس، وأن عدة عناصر مسلحة قبض عليها داخله بعضهم من جنسيات أجنبية.

كما أكد المسماري في بيان صحفي أنّ ”أهم طرق وكباري ضواحي طرابلس المؤدية للمدينة صارت تحت سيطرة قوات الجيش بعد عملياته الأخيرة“، مضيفًا أنّ ”الطريق الساحلي المؤدي لوسط المدينة وشرقها صار تحت قبضة الجيش منذ فجر الأربعاء“.

وحول القصف الذي تعرضت له منطقة بن غشير، أوضح الناطق الرسمي أنّ ”هذه المنطقة صارت خلف الجيش، مما يعني أن القصف الذي تعرضت له جاء من قوات الميليشيات“.

وبحسب المسماري، فإن ”4 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا لجروح بسبب وقوع قذيفة على منزلهم“.

كما بيَّن أن ”التفجير الذي حدث في غرب بنغازي اليوم، نتج عن انفجار سيارة للهندسة العسكرية كانت تحمل مخلفات قذائف تركتها الجماعات الإرهابية في بعض مناطق بنغازي بعد الحرب التي خاضها الجيش ضدها“.

وأشار إلى أنّ ”سبب الحادث وجود مطب في الطريق لم يتنبه له السائق، فتسبب في انفجار قُُتل فيه جنديان وأصيب ضابط بإصابات طفيفة“.