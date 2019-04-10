تطورات جديدة في معارك طرابلس والجيش الليبي يواصل التقدم (صور)

تشهد العمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، تسارعًا ملحوظًا مع تقدم الجيش في أكثر من محور، فبعد انسحاب قوات الجيش من مطار طرابلس، عادت هذه القوات وتمركزت به بقوة أكبر.

كما شهد محور وادي الربيع معارك قوية أسفرت عن مقتل 70 مسلحًا من ميليشيات مصراته، بينهم قيادات هامة في هذه الميليشيات.

ووفقًا لصفحة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش الليبي على الفيسبوك، فإن معارك شرسة واشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة المحيطة بمعسكر اللواء الرابع.

وأضافت الصفحة، بأن قوات الجيش اقتحمت المعسكر بعد هذه المعارك؛ وأشارت إلى أنه تم العثور على عدد من العربات والآليات التي كانت مصدرًا للقذائف على بعض الأحياء السكنية خلال الأيام الماضية.

ووفقًا للصفحة، فإنه تمّ أسر عدد من أفراد هذه الميليشيات المُسلحة، ولاذ بقيتهم بالفرار تاركين خلفهم أسلحتهم، وعددًا من الجثث التي تم التحفظ عليها من قبل أفراد القوات المُسلحة .

يذكر أن مصادر عسكرية وأمنية وشهود عيان من داخل طرابلس، أكدوا سيطرة قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر على منطقة عين زارة.

وبحسب مصدر عسكري، فإن دخول عين زارة، جاء بعد معارك سريعة أسفرت عن مقتل عدة عناصر ميليشياوية منهم عثمان حمزة آمر الفرقة الأولى التابعة لميليشيا ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري.

ووفقًا لذات المصدر، فإن قوة تابعة للجيش الليبي بقيادة اللواء فوزي المنصوري استطاعت السيطرة على مستشفى ميداني تستعمله إحدى الميليشيات بعين زارة.

وأشار إلى أن قوات الجيش سيطرت بالكامل على سجن الرويمي دون مقاومة تذكر، ولم تحدث إصابات لأي من المعتقلين بالسجن.

مشاهد حية من سيطرة اللواء 106مجحفل على مقر اللواء الرابع (العزيزية) مشاهد حية من سيطرة اللواء 106مجحفل على مقر اللواء الرابع (العزيزية)في عملية عسكرية برهنت قدرة جيشنا على الإنجاز دون أضرار بشرية في صفوف المدنيين أو ممتلكاتهم وممتلكات الدولة…#شعبة_الاعلام_الحربي#اللواء_106_مجحفل تم النشر بواسطة ‏اللواء 106 مجحفل‏ في الأربعاء، ١٠ أبريل ٢٠١٩

على صعيد متصل، أكد مصدر أمني من مديرية أمن طرابلس في بيان صحفي وزع على وسائل الإعلام الليبية، رفض ضباط الداخلية في طرابلس تلقي أوامر من حكومة الوفاق.

وبحسب البيان، فإن مبررات رفضهم هو أن وزير الداخلية ”باش آغا“ كان قائدًا لإحدى ميليشيات مصراتة وفق تعبير البيان.