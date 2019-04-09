السلطات الجزائرية تطرد مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر

اضطُر مدير مكتب وكالة ”فرانس برس“ في الجزائر إيمريك فنسنو إلى مغادرة الجزائر، اليوم الثلاثاء، بعدما رفضت السلطات تجديد بطاقة اعتماده لسنة 2019.

ويشغل فنسنو (45 عامًا)، منصبه منذ حزيران/يونيو 2017. وقد اضطُر إلى مغادرة الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، بعد انقضاء المهلة التي حددتها له الشرطة إثر انتهاء مدة إقامته، واعتبر رئيس مجلس إدارة ”فرانس برس“ فابريس فريس ”القرار غير مقبول“.

وأضاف:“هذا القرار، إذ يحرمنا من مسؤول المكتب، يسدّد ضربة كبرى لفريقنا الذي يعمل على تأمين تغطية شاملة ودقيقة للأحداث التاريخية الجارية حاليًا في الجزائر“.