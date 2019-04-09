بعد تعيينه رئيسًا مؤقتًا.. بن صالح يتعهد بإنجاح الفترة الانتقالية في الجزائر

قال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إن ”الواجب الوطني يفرض عليه تحمل المسؤولية الثقيلة، في ظروف استثنائية تمر بها بلاده، بعد تنحي رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، في الثاني من أبريل/نيسان“.

وشكر بن صالح في خطاب مقتضب، أعضاء البرلمان الجزائري على تحليهم بما وصفه بـ ”حس وطني رفيع وروح مسؤولية عالية“، داعيًا الجميع إلى التجند لتوفير الظروف لإنجاح الفترة الانتقالية.

وذكر بن صالح، أن ”الجزائر تعيش لحظة تاريخية من حياة الأمة، وسنصغي بإجلال لصوت الشعب الجزائري“، متعهدًا القيام بواجبه في إطار الدستور.

وحيا الرئيس الجزائري المؤقت قوات الجيش والأمن على ما تبذله من جهود لحماية البلاد، مبرزًا أهمية ضمان السير الحسن للمرحلة الانتقالية.