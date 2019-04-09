”زوما“ ينفي اتهامات ”إخفاء“ أموال القذافي

نفى رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، الثلاثاء، ما تردّد من أنباء حول ”إخفائه“ نحو 30 مليون دولار للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في منزله.

وجاء ذلك في تغريدة كتبها زوما عبر موقع ”تويتر“، ردًا على تقرير نشرته، مؤخرًا، صحيفة ”صنداي تايمز“ المحلية، قالت فيه إن ”القذافي طلب من زوما حماية نحو 30 مليون دولار، حتى يستخدمها بدفع الرسوم القانونية في حال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية“.

وكتب زوما يقول:“أنا مدين برسوم قانونية تقدّر بالملايين، والآن أسمع أنني أحتفظ بأموال تخص شقيقي الراحل القذافي“.

وأضاف متسائلًا:“أين هذه الأموال، لأن جلالته لا يعرف شيئًا عنها؟“ في إشارة إلى ملك إسواتيني التي تُعرف سابقًا بمملكة سوازيلاند، والذي قالت الصحيفة إنه ”أكد مؤخرًا لرئيس جنوب أفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوسا وجود الأموال“.

من جهتها، نفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، لينديوي سيسيولو، تقرير الصحيفة، وقالت في تصريحات إعلامية، إن ”هذه القصة يتم تداولها منذ عدة أعوام، وهي أن الليبيين أحضروا أموالهم هنا“.

وأضافت:“لا توجد أموال في سوازيلاند (تحيط بها جنوب أفريقيا من عدة جهات)، ولا توجد أموال نحن على علم بها“.

وفي تقريرها، قالت ”صنداي تايمز“ إن ”السلطات العسكرية الليبية طالبت الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوسا، بالمساعدة في استعادة الملايين الخاصة بالقذافي التي يعتقد أنها موجودة حاليًا في إسواتيني“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”قبل الإطاحة بالقذافي، وقتله العام 2011، كان يتمتع بعلاقة قوية مع جنوب أفريقيا، وأن زوما قدم لشقيقه القذافي ملاذًا آمنًا“.

ولفتت إلى أنه ”عقب إخفاء الأموال في منزله الضخم، أعطى زوما الأموال لملك إسواتيني للحفاظ عليها“.