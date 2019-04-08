الدفاع الجزائرية: قايد صالح قد يلقي خطابًا الثلاثاء بعد جلسة البرلمان

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، أن قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد يلقي خطابًا، غدًا الثلاثاء، وذلك بعد اجتماع البرلمان لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الفريق صالح، شرع اليوم الاثنين في ”زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الثانية بوهران (شمال غرب)“.

وأضافت أن الزيارة، التي سيشرف خلالها على مناورة بالذخيرة الحية الثلاثاء، تهدف إلى ”الاطلاع الميداني على مستوى الجاهزية العملياتية، الذي بلغته وحدات الجيش“.

ويترقب الشارع الجزائري والطبقة السياسية تلك الزيارة، لأنها ستكون محطة لكلمة يلقيها قائد الأركان، ويرجح أن يتطرق فيها إلى الوضع السياسي في الجزائر وموقف الجيش منه، بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (82 عامًا)، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الدفاع، إن الكلمة التي كانت منتظرة يوم الاثنين ”غير مبرمجة“، و“قد تكون غدًا“، عندما ”يترأس الفريق لاحقًا لقاء توجيهيًا مع إطارات وأفراد الناحية (المنطقة العسكرية)، ويتفقد بعض الوحدات“.

وهذه هي الجولة لأولى من نوعها لقائد الأركان منذ استقالة بوتفليقة، تحت ضغط الشارع وتحذيرات أطلقها صالح حول ضرورة رحيل الرئيس كحل للأزمة.

وتأتي زيارة صالح قبل يوم من جلسة للبرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وتعيين خليفة لبوتفليقة خلال مرحلة انتقالية.

وترقب الجزائريون، يوم الاثنين، موقف قيادة الجيش من حالة الانسداد الراهنة؛ بسبب غياب أي مؤشرات على احتمال استقالة رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، عبدالقادر بن صالح.

وبحسب المادة 102 من الدستور، يتولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الجزائر مؤقتًا، لحين إجراء انتخابات، لكن الحراك الشعبي والمعارضة ترفض تولي ”بن صالح“ الرئاسة؛ لكونه من رموز نظام بوتفليقة، وقيادي في حزب ”التجمع الوطني الديمقراطي“ (موالاة).