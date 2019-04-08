لهذا السبب… الجيش الليبي يُدخل سلاح الجو في معركة طرابلس

دخلت ”معركة طرابلس“ في ليبيا مرحلة خطيرة ومهمة، فبعد حوالي 4 أيام حاول فيها الجيش الوطني الابتعاد عن استهداف بعض التمركزات لقوات مسلحة تتبع لحكومة الوفاق، بدأت طائراته في قصف عدة أهداف على طريق المطار ثم استهداف للجانب العسكري في مطار معيتيقة.

وحمّل الكاتب والمحلل السياسي الليبي عيسي عبد القيوم مسؤولية ما حدث من قصف لمستشار فائز السراج العسكري يوسف المنقوش الضابط السابق بالجيش الليبي، لأنه بعد نصيحة المنقوش المتلفزة، مباشرة قصفت طائرات تابعة لحكومة السراج غريان ثم مزدة.

وأضاف عبد القيوم في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن طائرات حكومة الوفاق حاولت قصف قاعدة الوطية، وكذلك مطار طرابلس الدولي انطلاقًا من مطار الكلية العسكرية بمصراتة لذلك هذه النصيحة هي سبب تصاعد وتيرة القصف الجوي من الجيش الليبي، على الرغم من تأكيد الجيش في بداية المعارك على أنه قد حيّد السلاح الجوي، حيث يرى المحلل الليبي أن هذا الأمر يجب أن يحاسب عليه المنقوش ويتحمل مسؤولية كل ما ترتب عليه.

من جانبه، أوضح المحلل العسكري الليبي سليمان عبد الكريم، أن هدف الجيش الليبي هو التقليل من الأضرار المادية والبشرية، وهو سعى منذ البداية لاستعمال السلاح المتوسط والخفيف.

وبيّن عبد الكريم، أن قوات الميليشيات المتحالفة مع بعض العسكريين السابقين سواء في مصراتة أو طرابلس ضمتهم حكومة الوفاق كقوة عسكرية تحتمي بها.

ويضيف عبدالكريم ”من خلال متابعتنا لما يحدث فإن هدف بقايا القوات الجوية في مصراتة هي جر قوات الجيش للحرب داخل المدينة، ولذلك تحاول استفزاز سلاح الجو الليبي لقصف المدن سواء في طرابلس أو مصراتة“.

وختم قائلًا: ”ستكون هذه الضربة التي طالت الجزء العسكري في مطار معيتيقة ضربة وقائية ضد طلعات الطيران التابع للوفاق من هذه القاعدة، والطائرات الحربية لم يعد بمقدورها الطيران من المهبط الخاص بها في مطار معيتيقة“.