بعد طلب السبسي.. ”نداء تونس“ يرفع التجميد عن الشاهد

قرّر حزب نداء تونس، رفع التجميد عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والاستجابة لطلب رئيس البلاد ومؤسّس الحزب الباجي قائد السبسي.

وأكّد منجي الحرباوي الناطق الإعلامي باسم الحزب في تصريح صحفي على هامش أشغال مؤتمر الحزب، أن الأخير قرر خلال الجلسة العامة الاستجابة لطلب السبسي وصادق على قرار رفع التجميد عن الشاهد، رغم أن طلب الرئيس (السبسي) كان مفاجئًا.

وكان السبسي طلب يوم السبت الماضي، أثناء افتتاحه مؤتمر ”نداء تونس“، إعادة الشاهد إلى الحزب، مشيرًا إلى أن ”الشاهد هو ابن النداء، وأنه من المنادين برفع التجميد عنه ليكون حرًّا في العودة إلى النداء أو الانضمام إلى الحزب الجديد“.

وأضاف الرئيس السبسي ”هذا خير لتونس وخير للنداء، وهذا طلبي الوحيد وبودّي أن توافقوا عليه“.

وكان ”بوجمعة الرميلي“ عضو لجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي للحركة، قال في تصريح سابق لـ“إرم نيوز“، إنه ”سيتم إعادة الشخصيات التي استقالت من الحركة وشخصيات سياسية أخرى“، مشددًا على أن مسار استقطاب القيادات المستقيلة، سيكون على رأس اهتمامات المؤتمرين“.

وقررت الهيئة السياسية لـ“نداء تونس“، في شهر أيلول /سبتمبر الماضي، تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وترى قيادات حزب ”نداء تونس“، أن يوسف الشاهد اتبع مسارًا مختلفًا تمامًا عن توجهات الحركة وعن أفكار مؤسسه الباجي قائد السبسي، لاسيما فيما يتعلق بتجانسه مع ممثلي الإسلام السياسي في تونس، حسب الرميلي.

وتتهم قيادات ”نداء تونس“ الشاهد بـ“التسبب في انقسام الحركة وانقسام الحكومة، والانشغال بتكوين حزب سياسي جديد، وتبني مواقف جعلته بعيدًا ومختلفًا كثيرًا عن حركة نداء تونس“.

وأعلن مقربون من الشاهد مطلع العام الجاري تأسيس حزب جديد باسم ”حركة تحيا تونس“ استعدادًا للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.