”نداء تونس“ ”يقاطع“ الإخوان.. وجدل حول عودة عضوية الشاهد

صادق حزب ”نداء تونس”، مساء الأحد، في مؤتمره الانتخابي، على مقاطعة ”إخوان تونس“، وسط جدل متصاعد حول دعوة رئيس البلاد الباجي قايد السبسي إلى رفع التجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكد المكلف بالإعلام في ”نداء تونس“ منجي الحرباوي، أنه ”تمت المصادقة بالإجماع على مقاطعة إسلاميي تونس، وإضافة نقطة في اللائحة السياسية تفرض المقاطعة وعدم التعاطي أو التحالف مجددًا مع الأحزاب ذات المرجعية الدينية، والتمسك بالخط الوطني الذي أعلنه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة“.

وأشار الحرباوي في كلمة له خلال المؤتمر الانتخابي لـ“نداء تونس“، إلى أن ”المؤتمر شهد تقديم العديد من اللوائح والمقترحات التي تتعلق بالخط السياسي لحزب نداء تونس، منها مسألة العلاقة مع الإسلام السياسي والتحالفات السياسية والحزبية الممكنة، ومقترح رفع تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد الطلب الذي تقدّم به الرئيس الشرفي لنداء تونس الباجي قايد السبسي“.

وشرع ”نداء تونس“، يوم الأحد، فعليًا بالدخول في زخم التدافع الانتخابي مع بروز زعماء قوائم المكاتب التنفيذية المتنازعة، وسط احتدام الجدل حول عودة الشاهد إلى الحزب، بعد طلب السبسي لذلك.

وكشفت مشاورات قيادات ”نداء تونس“ عن خلافات متواصلة بين القيادية أنس الحطاب، المتحدثة الرسمية باسم الحزب، والتي تقود المدافعين عن فكرة احتواء الشاهد والمنشقين، وناجي جلول، الذي يعارض عودة رئيس الحكومة بشدة للحزب.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي عن عدم رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجدّدا، ودعوته قيادات حزب ”نداء تونس“ لرفع التجميد عن الشاهد، تحوّلت الأنظار إلى فرضيات ترشيح الأخير للانتخابات الرئاسية بدعم من الحزب، وهو ما عززه السبسي الابن بقوله إن ”نداء تونس مستعد لدعم أي شخصية للرئاسة، بمن فيهم يوسف الشاهد“.

ويرجح أن تتواصل غدًا الإثنين أعمال المؤتمر ”نداء تونس“، بسبب صعوبات لوجستية وأخرى سياسية رافقت انطلاقته، وغيرت في جدول أعماله، ما تسبب في تأخير انتخاب مجلسه المركزي.