القطراني يستقيل من المجلس الرئاسي الليبي احتجاجًا على تفرد السراج بالقرارات

قدم عضو المجلس الرئاسي الليبي علي القطراني استقالته من المجلس، اليوم الاثنين، معللًا سبب استقالته بالقول إنه ”تحت سيطرة الميليشيات، ويتفرد رئيسه فايز السراج باتخاذ القرارات“.

وقال القطراني في كتاب استقالته ”إدراكًا مني بأن هذا المجلس الذي يتفرد رئيسه فايز السراج بقراراته تحت تهديد بندقية الميليشيات المسلحة لن يقودنا إلا لمزيد من المعاناة والانشقاق، فإني أعلن استقالتي منه ومواصلة النضال بين صفوف الشعب الليبي، داعمًا بكل ما أستطيع جيشنا الوطني، إيمانًا مني بقدرته على استعادة الوطن وتقديرًا لتضحياته وتكريمًا لشهدائنا الأبرار“.

وأضاف ”في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي تعيشها ليبيا، نبارك تقدم الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة طرابلس لتخليصها من التنظيمات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة التي أفسدت الحياة السياسية وأفشلت المرحلة الانتقالية وأهدرت بشكل ممنهج ثروات الليبيين واستهانت بكرامتهم وإنسانيتهم ومارست أبشع صور الظلم والجور، ووجدت في المجلس الرئاسي الأداة الطيعة التي تمكنها من الترهيب والسيطرة على موارد الدولة وثروات الشعب، معتمدة على رضوخ حكومة الوفاق والمصرف المركزي لكافة أوامرها والخنوع التام أمام تهديداتها“.

وتابع ”لا يخفى على الشعب الليبي ما آل إليه حال المجلس الرئاسي من الضعف والتدني في مستوى الأداء، ولا يسعني إلا أن أنبه المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا ومجلس الأمن إلى أن السراج قد تفرد بممارسة اختصاصاته بتحريض ودفع من الميليشيات المسلحة التي تحكم قبضتها بقوة السلاح على جميع مرافق العاصمة، وهو ما نعتبره خرقًا للاتفاق السياسي، وأحد أهم العوامل في فشل أداء المجلس، ما ترتب عليه حالة انهيار في كافة قطاعات الدولة، وتفاقم معاناة المواطن وضياع الفرص للوصول إلى وفاق يعالج الأزمة الليبية بكل جذري“.