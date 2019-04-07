سفير ليبي سابق: السراج يتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل الدولة

حمل حسن الصغير السفير الليبي السابق في السنغال، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، المسؤولية عمّا وصفه بـ“فشل الدولة الليبية“.

واعتبر الصغير أن السراج ”يقف وراء كثير من الفشل الذي أصاب الدولة الليبية، وذلك بسبب افتقاده الشجاعة الكافية وعجزه السياسي“، وفق تعبيره.

وأوضح في تدوينة له على ”فيسبوك“، أن السراج ”فشل في احتواء المعارضين للاتفاق السياسي“.

ودلل على ذلك بقوله: ”حين كنت أشغل منصب سفير ليبيا لدى السنغال، حاولت بصحبة بعض النخب البحث عن حلول لإنهاء الانقسام، وحاولت كذلك تقديم مبادرات في القاهرة وتونس بهدف التوافق، لكن دون رد إيجابي من السراج“.

وأضاف: ”في مايو/ أيار 2017 تراجع السراج عن التوقيع على وثيقة لإنهاء الانقسام، بعد أن قبل بها وراجعها ووافق على محتواها في البداية، ثم في 2018 رفض التوقيع على محاضر اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية“.

وتابع: ”وفي مارس/ آذار 2019 تراجع عن الذهاب لاجتماع في جنيف لاستكمال اتفاق أبوظبي“.

وختم السفير السابق تدوينته بالقول إنه ”يتحمل مسؤولية كل ما نشره متحديًا السراج أن يثبت عكس ذلك“.