الجيش الليبي ينفى أن يكون للسعودية دور في اتخاذ قرار إطلاق العملية ضد طرابلس (فيديو)

نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الأحد، أن يكون للسعودية دور في اتخاذ قرار الهجوم على العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن ”تلك الادعاءات تبنتها قطر وإعلامها، وتحديدًا قناة الجزيرة بغرض التشويه الدولي لما يقوم به الجيش الليبي من محاربة للإرهاب“.

وتساءل المسماري، في تفنيده للادعاءات القطرية، ”عملية بنغازي وتحرير درنة وتحرير الهلال النفطي والجنوب تمت بأمر من؟“.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، أن ”عمليات الجيش الليبي ضد الإرهاب انطلقت من بنغازي خلال شهر فبراير 2014 بأمر من الشعب الليبي الذي سئم الإرهاب“.

وأشار إلى أن ”الوصول إلى طرابلس تم لأن العملية ضد الإرهاب مستمرة، وهو ما أكده خليفة حفتر في لقاء أبوظبي مع السراج، بأن الحملة على الإرهاب مستمرة ومنفصلة تمامًا عن الحوار السياسي، لكن السراج نقض عهده، وظهر اليوم على حقيقته وكشفت الأيام حقيقة اتفاق الصخيرات“، وفق تعبيره.

وفي سياق آخر كشف المسماري، عن استخدام القوة الجوية لأول مرة منذ بدء عملية عسكرية ضد العاصمة الليبية طرابلس، قائلًا إن ”قوات جوية شاركت للمرة الأولى في إسناد الهجوم على طرابلس، وذلك بقصف محيط مطارها“، دون تفاصيل إضافية.

وأشار المتحدث إلى تطبيق ”خطة مفاجئة“ في الساعات المقبلة، نافيًا علمه بسقوط قتلى أو مصابين من قوات الجيش الليبي في اشتباكات اليوم.