الجيش الوطني الليبي يستعيد 9 مواقع عسكرية في سبها

أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، استعادة 9 مواقع عسكرية بمدينة سبها جنوب البلاد، بعد هجمات جديدة استهدفت أوكار الجماعات المسلّحة، ضمن ما أطلق عليها “عمليات تحرير الجنوب الليبي”.

وقالت شعبة الإعلام الإلكتروني للقيادة العامة للجيش: إنه “تمّت السيطرة على مواقع عسكرية مهمة، وهي معسكر الحراري ومطار سبها الدولي والثانوية الجوية وقلعة سبها ومقر كتيبة فارس سابقًا، ومعسكر الدعوكي والإمداد العسكري وكلية الزراعة، وقاعة الشعب”.

وأفادت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، بأنه “جرى تسليم هذه المواقع بالكامل إلى قوات الجيش الوطني الليبي، طواعية، بالتعاون مع أعيان مدينة سبها”.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن عن عملية عسكرية واسعة ضدّ تنظيم “داعش” في الجنوب الليبي.

وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان، إن “العملية العسكرية تهدف لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم داعش أو من تنظيم القاعدة، والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية”.