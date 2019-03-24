الجزائر.. مدير حملة بوتفليقة في العاصمة يعلن دعمه للحراك الشعبي

أعلن عبدالكريم بطاش، مدير حملة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في العاصمة، دعمه للحراك الشعبي الرافض لاستمرار الأخير في الحكم.

جاء ذلك في معرض رد بطاش -وهو رئيس بلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة- على أسئلة الصحفيين بشأن موقفه من الحراك الشعبي ضد استمرار بوتفليقة في الحكم، على هامش اجتماع للمجلس البلدي، يوم الأحد.

وقال: ”أنا ابن حي شعبي، وعائلتي تضم مجاهدين في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، ومن المؤكد أن أكون مع صوت الشعب“.

وتزامنت تصريحات بطاش مع إضراب لعمال البلدية؛ تضامنًا مع الحراك الشعبي المطالب برحيل بوتفليقة.

وعين بطاش في فبراير/ شباط الماضي، مديرًا لحملة بوتفليقة بمحافظة العاصمة، قبل أن يسحب الأخير ترشحه لولاية خامسة، ويلغي الانتخابات في 11 مارس/ آذار؛ تحت ضغط شعبي رافض لاستمراره في الحكم.