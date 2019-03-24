في ذروة الاحتجاجات.. الرئاسة الجزائرية تحيل مديرة الإعلام على التقاعد

أحالت الرئاسة الجزائرية، مديرة الإعلام، فريدة بسعة، على التقاعد، وفق مضمون قرار صادر في الجريدة الرسمية للجمهورية.

والتحقت المديرة فريدة بسعة، وهي صحافية سابقة بمنصبها عام 2008، بدلًا من مدير التلفزيون الجزائري الحكومي الحالي توفيق خلادي، وأشيع أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يكن راضيًا عن أدائها.

وبذلك تنفي السلطات الجزائرية، أنباء سابقة تحدثت عن استقالة فريدة بسعة من منصبها بالقصر الرئاسي؛ احتجاجًا على مخطط تمديد حكم الرئيس بوتفليقة، وتضامنًا مع الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي.