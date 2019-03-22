مظاهرات في ”بنغازي“ و“صرمان“ تأييدًا للجيش الوطني الليبي (صور)

نظم آلاف من أبناء مدينة بنغازي، والمنطقة الشرقية في ليبيا، اليوم الجمعة، وقفة تأييد ودعم للجيش الوطني، وقائده المشير خليفة حفتر.

وأُلقيت خلال الوقفة التي نظمت في ساحة الكيش العديد من الكلمات التي أشادت بتضحيات القوات المسلحة، ودورها بهزيمة الإرهاب والإرهابيين، وسعيها الدؤوب إلى تحرير كامل التراب الليبي.

وأكد المتحدثون“تأييدهم التام للقوات المسلحة، وأنهم جند تحت رايتها“، مطالبين بإنهاء ”كافة أنوع التشكيلات المسلحة التي من شأنها إطالة عمر الأزمة السياسية، وتحرير الوطن، ونشر الأمن في كافة ربوعه“.

ورفع المشاركون الأعلام الليبية، وصور المشير حفتر، ولافتات مؤيدة وداعمة للقوات المسلحة.

وعملت الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي على تأمين الوقفة في إطار الخطة الأمنية المعمول بها في المدينة.

وفي الغرب الليبي نظم متظاهرون وقفة دعم ومساندة للجيش الوطني الليبي، والمشير حفتر، في مدينة صرمان ”60 كلم“ عن العاصمة طرابلس.

وشارك في الوقفة ناشطون من مدن: الزاوية، وصبراتة، وجنزور المجاورة، ومدن أخرى.

وخرجت المظاهرة، عصر اليوم الجمعة، على الرغم من أن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا قام بإصدار قرار بمنع خروج المظاهرة المؤيدة للجيش الليبي بحجة أسباب أمنية.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المشير خليفة حفتر، وشعار الجيش الوطني الليبي، والأعلام، ولافتات مؤيدة للجيش.