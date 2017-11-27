تقرير: خليفة حفتر مرجح للفوز بأي انتخابات رئاسية في ليبيا

أفاد تقرير كندي، بأن لدى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، فرصة عادلة وحظوظًا قوية للفوز برئاسة ليبيا إذا أُجريت أي انتخابات رئاسية في البلاد.

وجاء في التقرير الذي نشره موقع “جلوبال ريسرش” الكندي، أن “مؤيدي حفتر الذين بدأوا في الشرق حملة لإعلانه رئيسًا لليبيا لن ينجحوا في مسعاهم دون انتخابات، وحفتر نفسه يعرف أن ذلك ليس ضروريًا، لكن لديه فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية، مدفوعًا بالانتصارات التي حقّقها ضد المتشددين وطردهم من مدينة بنغازي، فضلًا عن حرصه على استمرار تصدير النفط من الحقول النفطية التي سيطرت قواته عليها”.

واستعرض التقرير جهود الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرًا أنها “ستؤول إلى الفشل”.

وخلص التقرير إلى أنه “كما هو الحال في الخطط السابقة، فإن النسخة الحالية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لها معالم سطحية، إذ أنها تقترح نسخة جديدة من الحكومة التي وضعتها الأمم المتحدة في طرابلس قبل عامين، بتخفيض عدد مقاعدها من 9 أعضاء إلى 3، تختار كل عضو واحدة من مناطق ليبيا الثلاث”.

ولفت إلى أن “تصويت البرلمان الليبي في طبرق لصالح الخطة هذا الأسبوع، ورفض المجلس الأعلى لها رغم صدور علامات مشجعة منه، يؤكد على أن هذه الخطة لن تنجح.

وأرجع التقرير عدم نجاح الخطة إلى أنها “تحتاج إلى موافقة جميع الفصائل الليبية، لكن إذا كان بإمكان جميع الفصائل الليبية أن تتفق على طريقة للمضي قدمًا، فلن تكون هناك حرب طويلة الأمد”.