السبسي يتهم الشاهد و ”إخوان تونس“ بالسطو على صلاحياته

اتّهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحليفه في الحكم ”إخوان تونس“ بـ“السّطو“ على دوره وصلاحياته التي منحها له الدستور التونسي.

وقال الباجي قائد السبسي -في خطابه بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال تونس- إن الدستور نص على أن السلطة تمارس من الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس البلاد، لكن تم التخلي عن رئيس البلاد أخيرًا بتوافق بين النهضة ورئيس الحكومة.

وشدّد على أن السلطة في تونس أصبحت تحتكرها الحكومة، وتم الاتفاق على تمرير التعديل الوزاري الأخير دون المرور برئيس البلاد .

واعتبر الباجي قائد السبسي أن ما حدث من إلغاء لصلاحيات رئيس البلاد، أمر خطير جدًّا ويعتبر اعتداءً على الدستور التونسي .

وقال الباجي قائد السبسي، إن تونس خاضت معاركها سابقًا في وحدة وطنيّة صماء، مؤكدا غياب كل الحساسيات السياسية والأيديولوجية حينها .

وشدّد على أن تونس كافحت كثيرًا لتجسيم الاستقلال في الحياة اليومية للتونسيين، مشيرًا إلى أن التضحيات التي قدّمتها تونس بعد حصولها على وثيقة الاستقلال من أحداث دموية في مناطق ”ساقية سيدي يوسف“ و“رمادة “ يجب ألّا ينساها التونسيون .

واعتبر الباجي قائد السبسي أن من أهم مكاسب الثورة التونسية، انتخاب رئيس للبلاد بشكل حر وشفّاف، مشيرًا إلى ضرورة تدارك الأرقام السلبية التي ظهرت أخيرًا في الاقتصاد التونسي.