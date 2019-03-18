القضاء المغربي يتابع قياديًا إخوانيًا بتهم ”التزوير والتلاعب“‎

يمثل القيادي الإخواني في حزب العدالة والتنمية الحاكم محمد إدعمار، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس محافظة مدينة تطوان شمال المغرب، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قصد النظر في التهم الثقيلة الموجهة إليه والتي تتعلق بـ“التزوير في محرر رسمي والتوقيع على قرارات انفرادية“.

وقالت صحيفة ”الأخبار“ المغربية، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ“الموثوقة“: إن إدعمار سيمثل يوم الأربعاء، وذلك لتورطه في تزوير ملفات حساسة تتعلق بمشاريع هامة بالمنطقة الصناعية ”طريق مرتيل“ ومخالفة بنود دفاتر التحملات التي تنصّ على ضرورة العودة إلى اللجنة الإقليمية برئاسة والي جهة ”طنجة تطوان الحسيمة“، في كل القرارات المتعلقة بالسحب أو التخصيص.

وبحسب المصدر ذاته، ستتم مواجهة القيادي الإخواني مع المستثمر الشهير توفيق البرومي، لكشف حيثيات وظروف الاتهامات التي يوجّهها الأخير لإدعمار، فضلًا عن التدقيق في الوثائق الموقعة من قبل رئيس المحافظة، والاستعانة بالمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، وذلك قصد استجلاء الحقيقة من قبل قاضي التحقيق، واتخاذ القرار المناسب في الموضوع.

واستنادًا إلى مصادر الصحيفة ذاتها، فإن القرارات الانفرادية التي اتخذها القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد إدعمار بالمنطقة الصناعية المذكورة، وضعته في ورطة حقيقية، حيث يواجه تهماً خطيرة تهدده بالسجن، إلى جانب مقاضاته من قبل مستثمرين وقع على تخصيص بقع أرضية لفائدتهم، قبل أن يتبيّن أنها مؤسسة لأشخاص آخرين قاموا بمتابعة المحافظة قضائيًا.