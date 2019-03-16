موريتانيا.. سيدي محمد ولد بوبكر يُعلن رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن الوزير الأول والسفير السابق في موريتانيا سيدي محمد ولد بوبكر، الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بوبكر في بيان له، إن تقدمه للمنافسة في الرئاسيات المقبلة ”جاء بناء على دراسة شاملة لأوضاع البلد، وحاجته إلى التناوب الديمقراطي السلمي“.

وأضاف أنه ”انطلاقًا من نتائج المشاورات الواسعة التي أجريتها مع مختلف الأطياف السياسية والقوى الحية في البلد، والتي كانت مثمرة للغاية، فقد قررت، أن أترشح بصفتي مترشحًا مستقلًا، للاستحقاقات الرئاسية المقبلة“.

وأشار ولد بوبكر في بيانه، إلى أنه ”سيعرض رؤيته لمشاكل البلد وطرق علاجها، خلال حفل إعلان الترشح الرسمي الذي سينظم في غضون الأيام القليلة المقبلة“.

ويعتبر سيدي محمد ولد بوبكر، أحد الشخصيات التي عملت مع مختلف الأنظمة منذ التسعينيات وحتى العام الماضي.

وتوّلى ولد بوبكر، منصب الوزير الأول خلال حقبة التسعينيات في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، قبل أن يعود مع انقلاب عام 2005 ليتولى نفس المنصب، ويقود المرحلة الانتقالية التي أدت إلى انتخاب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيسًا للبلاد.

وعُيّن ولد بوبكر سفيرًا لموريتانيا في عدة دول، كان آخرها السفير الموريتاني في القاهرة ومندوبها في جامعة الدول العربية، حيث تقاعد العام الماضي، وخلفه في المنصب ودادي ولد سيدي هيبة.

وتداول اسم ولد بوبكر كأحد الخيارات المطروحة أمام الحلف الانتخابي للمعارضة الموريتانية خلال بحثها عن مرشح موحد من خارج صفوفها، قبل أن تعلن فشلها في الاتفاق على تقديم مرشح للرئاسيات، وتترك الخيار للأحزاب لاختيار مرشحيها بشكل منفرد.