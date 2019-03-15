تعديل وزاري بموريتانيا يخرج مرشح النظام للرئاسة من الحكومة

أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الجمعة، عن تعديل وزاري جزئي، تم بموجبه إبعاد مرشح النظام لرئاسة الجمهورية، الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، من التشكيلة الحكومية.

وأعلن ولد الغزواني، وهو قائد الجيوش الموريتانية السابق، المقرب من رئيس البلاد، محمد ولد عبدالعزيز، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة خلال الشهور القادمة.

وبموجب التعديل الوزاري، الذي تداولته مواقع إخبارية محلية، تم تعيين يحيى ولد حدمين، الذين كان يشغل منصب وزير مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، وزيرًا للدفاع، خلفًا لولد الغزواني.

وبحسب المصادر، شمل التعديل أيضًا، ”تعيين اسلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب، وزيرًا للتجهيز والنقل، خلفًا للوزيرة السابقة آمال بنت مولود“.

كما تم تعيين الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة للمياه والصرف الصحي، تاركة منصبها في وزارة التهذيب الوطني والتكوين لمكبولة بنت لمام ولد برديد.

ويرى متابعون للشأن الموريتاني، أن إعفاء ولد الغزواني من منصب وزير الدفاع، كان متوقعًا، من أجل منحه حرية العمل السياسي، وحشد الدعم للانتخابات المقبلة.