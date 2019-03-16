رئيس المؤتمر الليبي الجامع لـ“إرم نيوز“: موعد عقد المؤتمر ”لم يحدد بعد“.. ومعرقلوه مستفيدون من الفوضى

قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع في ليبيا، محمد العباني، لـ“إرم نيوز“، إن موعد عقد المؤتمر الجامع ”لم يحدد بعد“.

يأتي ذلك على الرغم من تواتر الأنباء عن تكثيف موظفي البعثة الأممية إلى ليبيا من تحركاتهم؛ استعدادًا لعقد الملتقى الليبي الجامع المتوقع نهاية الشهر الحالي، والذي سيحدد شكل ومسار المشهد السياسي المقبل في البلاد.

وتوقع العباني أن ينعقد المؤتمر الجامع في أعقاب عقد القمة العربية بتونس يوم 29 آذار /مارس الجاري، قائلًا:“ نريد دعم القمة لمخرجات المؤتمر“.

وأشار إلى أن ”الترتيبات لعقد المؤتمر لا تزال مستمرة“، موضحًا أن دولًا غربية ستشارك في المؤتمر بصفة ”مراقبين“.

وأقر العباني بـ“وجود بعض المعرقلين للمؤتمر المستفيدين من الفوضى الحاصلة في ليبيا حاليًا“.

وحول المشاركين في المؤتمر، قال إن المجال مفتوح أمام ”القادة السياسيين والشخصيات المؤثرة في القبائل، وبعض قادة الميليشيات المعتدلين“، وفق تعبيره.

يشار إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز أجريا الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات التي بحثت سبل التحضير لعقد الملتقى الجامع.