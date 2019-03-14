ليبيا.. 9 بلديات تنتخب مجالسها الشهر الجاري

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في ليبيا، اليوم الخميس، تحديد 30 مارس/ آذار الجاري، موعدًا للاقتراع في 9 بلديات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الصادق الحراري، رئيس غرفة العمليات باللجنة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا.

وقال الحراري: إن ”عدد البلديات الجاهزة للاقتراع بلغ 52، جرى تقسيمها إلى أربع مجموعات“.

وأضاف أن ”البلديات التسع التي تم تحديد 30 مارس موعدًا للاقتراع فيها، تنتمي للمجموعة الأولى التي تضم 16 بلدية“.

ووفق المصدر نفسه، فإن البلديات التي ستنتخب نهاية الشهر الجاري، هي: نالوت، وباطن الجبل، وغدامس، والحوامد، والقلعة، والرياينة (جميعها في الجبل الغربي جنوب غرب العاصمة طرابلس)، وزوارة (120 كلم غرب طرابلس)، إضافة إلى بنت بية، والغريفة (جنوب).

ولفت الحراري إلى أن عدد المترشحين في 9 بلديات في الفئة العامة بلغ 33 قائمة، وفئة المرأة 34 مرشحة، وفئة الاحتياجات الخاصة بلغ 44 مترشحًا.

وحتى الآن، بلغ عدد الناخبين المسجلين في البلديات الـ52 التي ستنتخب مجالسها البلدية تباعًا، نحو مليون ناخب، بحسب المصدر نفسه.