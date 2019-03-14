داخلية الحكومة الليبية المؤقتة تستعد لحملة تطهير شاملة في مدن الجنوب المحررة

كشفت مصادر عسكرية ليبية عن قرب إطلاق وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة عملية أمنية لتطهير مناطق الجنوب، التي حررها الجيش من ”الإرهابيين والمجرمين“.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى ”إرم نيوز“: إن مجموعة من الأجهزة الأمنية ستشارك في عملية التطهير، وأبرزها البحث الجنائي، الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب، مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية.

وتستهدف العملية ”القبض على إرهابيين مختبئين ومرتكبي جرائم خطف وسرقة وتهريب بشر وقطاع طرق“.

وأكدت المصادر أن لدى الأجهزة الأمنية قوائم بأسماء مطلوبين سيصار إلى البحث عنهم واعتقالهم تمهيدًا لتقديمهم إلى القضاء، مشيرة إلى أن تلك مهمة الأجهزة الأمنية وليست من اختصاص الجيش الذي قام بواجبه بالسيطرة على مناطق الجنوب الغربي ودحر الإرهابيين والعصابات التشادية.

وقال الناشط السياسي من الجنوب صقر الزوي لـ“إرم نيوز“: ”إن مناطق الجنوب الغربي شهدت استقرارًا بعد دخول الجيش إليها، لكن ما زالت هناك فلول للمرتزقة وعناصر من تنظيم (داعش) مختبئين، وينبغي تطهير المنطقة منهم“.