قبل لقاء كونتي مع لجنة الأمن الليبية: حفتر في موقع عسكري وسياسي ساحق بالنسبة للسراج

تستمع لجنة أمن الجمهورية الليبية، في البرلمان الإيطالي، إلى رئيس الوزراء جوزبيي كونتي وعدد من مسؤولي المخابرات، يوم غد الأربعاء، في إحاطة بشأن التطورات السياسية والعسكرية، في ليبيا وارتباطاتها في ظل تدفق المهاجرين والإرهاب الأصولي.

وأشار موقع ilsole24ore الإيطالي، إلى أن من أولى المستجدات التي سيصار إلى مناقشتها ”سيطرة جيش الجنرال خليفة حفتر على جنوب ليبيا، وهو الآن في موقع عسكري وسياسي ساحق مقارنة بـ فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق“.

وقال الموقع الايطالي، إن النقاش سيتطرق أيضًا إلى تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني الجامع المقبل، الذي دعت إليه الأمم المتحدة بشأن ليبيا، والذي من المحتمل عقده في 19-20 آذار/ مارس في غدامس.

وأضاف الموقع: ”ينبغي على المؤتمر أن يصادق على الاتفاقيات التي تم تحديدها بالفعل بين السراج وحفتر، في قمة أبو ظبي، في 28 شباط/ فبراير الماضي“.

ونقل الموقع أن نواب اللجنة يرغبون من رئيس الوزراء الإيطالي، معرفة دور المخابرات الإيطالية اليوم في السيناريو الليبي، بما يتجاوز تطوراته السياسية.

ويتساءل النواب حول ما إذا كانت الملفات والمعلومات المتاحة، يمكن أن تضمن السيطرة على تدفقات المهاجرين، حتى درجة الصفر تقريبًا، التي طالب بها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ماتيو سالفيني، أو أن هناك خطرًا من استئناف وتدفق المهاجرين، مع تحسن الطقس.