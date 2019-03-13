جولة جديدة من المفاوضات حول الصحراء الغربية

وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، دعوات إلى المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو؛ لحضور جولة جديدة من المفاوضات حول نزاع الصحراء الغربية، تعقد يومي 21 و22 مارس/آذار الجاري بسويسرا.

ونقلت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية أن الجولة الجديدة ستعقد على مستوى وزراء الخارجية بالنسبة للدول الثلاث، وستلتئم بمكان قريب من جنيف لم يحدد بعد، مع العلم أن الجولة السابقة، التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عُقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وحسب هؤلاء الدبلوماسيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للصحيفة الفرنسية، فإن الجولة المنتظرة هدفها تعميق النقاش بشأن الأبعاد السياسية والاقتصادية للملف.

وأضافت المصادر نفسها أنها لا تتوقع تحقيق اختراق في المباحثات، وأن الهدف هو تعميق النقاش مع ”الحفاظ على مناخ الانفتاح والجدية الذي طبع الجولة الماضية“.

وأنهت الجولة الماضية ست سنوات من توقف المسار التفاوضي بين المغرب والبوليساريو، بحضور الجزائر وموريتانيا بصفة مراقبين.