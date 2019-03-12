نكاز يتهم رئيس الوزراء الجديد بوضعه رهن ”الإقامة الجبرية“ في الجزائر

هاجم المرشح الرئاسي السابق، رشيد نكاز، رئيس الوزراء الجزائري الجديد، نور الدين بدوي، ووصفه بأنه صاحب ”أوامر وضعه تحت الإقامة الجبرية“، قبل أيام بوصفه وزيرًا سابقًا للداخلية.

وقال نكاز: إن تعيين وزير داخلية سابق، على رأس حكومة جديدة، هو رسالة سلبية لنشطاء الحراك الشعبي المناهض لاستمرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم.

وهدد رجل الأعمال الجزائري البارز، رشيد نكاز، بتنظيم مظاهرة شعبية تزحف على قصر ”المرادية“ الرئاسي، للتعبير عن رفض تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتعطيل العمل بالدستور، وفق تعبيره.

وتحدى ”نكاز“، السلطة الحاكمة، بأن مظاهرات الرفض الشعبي لتمديد حكم بوتفليقة، لن تتوقف بسبب إصرار الأخير على ”رفض“ مطالب الشارع، وتجاهل المسيرات السلمية المناهضة لفشل السياسات، وفق تأكيده.

وأدان الملياردير الجزائري المثير للجدل، في تصريحات صحفية، ما وصفه ”خرق الدستور“، في تعليقه على قرارات تعيين رمطان لعمامرة نائبًا لرئيس الوزراء، وحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في ١٨ أبريل/ نيسان القادم.

ولم يهضم محامي المنقّبات في أوروبا، تعيين المبعوث الأممي والعربي السابق إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، رئيساً لندوة الوفاق الوطني، باعتبار أن الرجل ”مسن“ ولا يمثل شباب الحراك الشعبي المستمر منذ ٢٢ فبراير الماضي.