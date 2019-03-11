من هو رئيس الوزراء الجزائري الجديد نورالدين بدوي؟

برز اسم نورالدين بدوي، الذي عيّن اليوم الاثنين رئيس حكومة خلفًا لأحمد أويحيى بشكل لافت خصوصًا لدى تعيينه على رأس وزارة الداخلية من قبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عقب التعديل الوزاري بتاريخ 14 مايو/أيار 2015.

وحافظ بدوي على منصبه الوزاري خلال حكومة عبدالمالك سلال الخامسة منذ 11 حزيران/ يونيو عام 2016، بل انّه كان من الوزراء القلائل الذين حازوا على ثقة عبد العزيز بوتفليقة، ما يفسره توليه حقيبة الداخلية طيلة أربع حكومات متتالية.

و في وقت قصير بات نور الدين بدوي الذي ولد في 22 كانون الأوّل/ديسمبر1959 بـعين طاية ـالجزائرية من أبرز رجال الدولة الجزائرية، وعرف بجنوحه إلى ”الصمت“ حتّى أنّ البعض أطلق على خريج المدرسة الوطنية للإدارة صفة ”الرجل الذي يعمل ولا يتكلم“ لكنّ صمته يخفي برأي مراقبين صرامة و جدية في تسيير الأزمات.

قبل ذلك تولّى نورالدين بدوي العديد من المناصب الإدارية حيث تدرج في المسؤوليات من متصرف إداري الى نائب مدير إلى مدير بالإدارة المحلية ثم إلى رئيس دائرة بعدد من دوائر مختلفة بمناطق البلاد.

كما تولى مدير الإدارة المحلية بأكثر من ولاية ثم منصب أمين عام لولاية وهران قبل أن يعين لاحقًا مسؤولاً تنفيذيًا أولاً على رأس ولاية سيدي بلعباس ثم برج بوعريريج، سطيف فولاية قسنطينة التي قضى فيها سنواته الأخيرة كوالٍ، قبل أن ينتقل منها إلى تولي حقيبة وزارة التكوين و التعليم المهنيين في 11 أيلول/سبتمبر 2013.