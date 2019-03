أبرز قرارات بوتفليقة استجابة للاحتجاجات الشعبية في الجزائر

View this post on Instagram

التلفزيون الجزائري الرسمي ينشر أول ظهور للرئيس عبدالعزيز #بوتفليقة بعد رحلته العلاجية في سويسرا وقرار انسحابه من الترشح للعهدة الخامسة، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى ورئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، ورئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي ونائبه رمطان لعمامرة . . #إرم_نيوز #تاجيل_الانتخابات #الجزاير #الجزائر #بوتفليقة #Bouteflika#الجزاير #الرئاسة_الجزائرية #انتخابات #لايك #تفاعل #أخبار #سياسة #أحداث #رياسيات_2019 #Algerie_manifestation #algeriaprotests