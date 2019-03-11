العثماني: العلاقات المغربية الإماراتية ”متجذرة وأخوية“

قال رئيس الحكومة المغربية، سعدالدين العثماني، إن الرابطة التي تجمع بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة ”متجذرة وإنسانية وأخوية“، وأن الصداقة بين الشعبين ”دائمة ومستمرة“.

جاء ذلك خلال استقبال العثماني لأمل بنت عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، في الرباط.

من جانبها، جددت القبيسي موقف بلادها من الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة أن ”سيادة المغرب لا تقبل أي جدل أو نزاع“.

واشاد العثماني في الوقت ذاته، بمستوى العلاقات المغربية الإماراتية في شقها السياسي، وبما يُبذل من أجل تعزيز هذه العلاقات لتشمل باقي المجالات الاقتصادية والثقافية.

وبخصوص موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الصحراء المغربية، شكر رئيس الحكومة المغربية عن الدعم الإماراتي للمغرب بشأن ما سماه ”النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية“.

واعتبر رئيس الحكومة المغربي، أن ”تهديد الوحدة الترابية، تهديد للشعوب في استقرارها وفي سيادته، وهو الأمر الذي شددت عليه رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي جددت تأكيد موقف بلدها من الوحدة الترابية، مبرزة أن سيادة المغرب لا تقبل أي جدل أو نزاع“.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية، أن رئيسة المجلس الوطني الاتحادي التي تقوم بزيارة عمل للمغرب، ثمنت عاليًا الدعوة الأخيرة لمحمد السادس التي وجهها إلى الجزائر لفتح باب الحوار، واعتبرت المبادرة وسيلة لحل الخلاف بين المغرب والجزائر.

وأضاف المصدر ذاته، أن المسؤولة الإماراتية أشادت بالاستقرار الذي تنعم به المملكة، وكذا بمستوى التقدم الذي تعرفه، كما عبرت عن سعادتها لمستوى العلاقات المغربية الإماراتية، مبدية رغبة بلدها في تطويرها، لا سيما في مجالات التعليم العالي والصناعة التقليدية والتنمية المستدامة.