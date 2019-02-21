المغرب يدحض مجددًا شائعات توتر علاقاته مع السعودية والإمارات

أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، عدم وجود توتر في العلاقات بين بلاده وكلًا من السعودية والإمارات.

وفي مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الحكومة بالعاصمة الرباط، قال الخلفي: ”ليس هناك توتر في العلاقات بين البلاد والسعودية والإمارات، وهو الأمر الذي سبق أن أكده وزير الخارجية ناصر بوريطة، الخميس“.

وفي 14 فبراير/شباط الجاري، نفى وزير الخارجية المغربي، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، استدعاء سفيري بلاده لدى السعودية والإمارات.

وقال بوريطة إن سفيري بلاده في السعودية والإمارات ”تركا بلدي عملهما للحضور للرباط من أجل اجتماعات طبيعية لدراسة التحولات التي تعرفها المنطقة“.

وأضاف: ”لا يتم استدعاء السفير من دولة إلا ببلاغ رسمي وتسجيل موقف، وهو ما لم يتم“.

وتابع: ”الكثيرون يقولون إنه تم استدعاء السفير، وفي العرف الدبلوماسي الاستدعاء له معنى، إلا أنه يتم لأسباب وبإخبار الدولة“.

وجاء النفي المغربي الأول، بعد أسبوع من إشاعات عن استدعاء الرباط لسفيريه، وسط تضارب حول السبب، فيما نسبت وسائل إعلام لسفير المملكة لدى الرياض القول إنه استدعي للتشاور.