مُنع من مغادرة المملكة .. قضاء المغرب يتابع قياديًا إخوانيًا بتهم ”التزوير والتلاعب“

قرر الوكيل العام لملك المغرب، بمدينة مراكش (جنوب البلاد)، متابعة القيادي الإخواني في حزب العدالة والتنمية الحاكم عبدالجليل لبداوي، والذي يشغل أيضًا منصب عمدة مدينة آسفي، بتهم جنائية ”ثقيلة“ تتعلق بـ“التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة“.

وقالت صحيفة ”الأخبار“ المغربية، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ“الموثوقة“: إن تبديد هذه الأموال له علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي ”برج الناظور“، مؤكدة أن المعني بالأمر صرف تعويضات غير قانونية فاقت 900 مليون سنتيم، (حوالي 934 ألف دولار أمريكي) .

وبحسب المصدر ذاته، فقد أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش ملف العمدة عبدالجليل لبداوي، ومن معه، على قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة، تحت عدد 9/2019.

ووجه لعبدالجليل لبداوي تهمة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، في حين توبع كل من عبدالحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، وعبدالجليل بازيزي، الرئيس السابق لقسم التعمير، بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة.

والتمس الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف في مراكش، من قاضي التحقيق أن يجري بحثًا قانونيًا عن القيادي ”الإخواني“ ومن معه، ويتخذ أمرًا بإخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في حقهم.