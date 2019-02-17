المغرب.. سكان قرية في ضواحي مراكش يفشلون حفل زفاف لشابين مثليين

عاشت قرية ”بن إيعيش“ في ضواحي مدينة مراكش المغربية، حالة من التوتر والاستنفار، بعدما علموا بوجود حفل زفاف لشابين مثليين وسط قريتهم، حيث سارعوا لإخبار السلطات وإنهاء الحفل.

وفي التفاصيل، كانت الفيلا المخصصة لتنظيم الحفلات والأعراس، تستقبل سيارات المدعوين ابتداء من الساعة الثامنة مساء، كما هو الشأن بالنسبة لأي حفل ليلي عادي، إلا أن أحد سكان القرية شك في الأمر بمتابعته لهيئة المدعوين ولباسهم وطريقة التعامل بينهم، خصوصًا أن الفيلا كانت تحت حراسة أمنية مشددة.

وذكر موقع ”كش24“ المحلي، أن الخبر انتشر بسرعة بين سكان القرية الذين اخبروا السلطات المحلية، كما سارع بعضهم للتجمهر أمام باب الفيلا، إلا أن صاحبها تمكن من تفريق المدعوين قبل وصول القائد (ممثل السلطة المحلية) ورجال الدرك، كما أن العروسين اختفيا عن الأنظار.

وأكد الموقع، أن الأمر يتعلق بشابين مثليين في الـ24 و 26، ينحدران من منطقة مجاورة، وأن 40 شخصًا كانوا مدعوين للحفل، الذي كانت ستحييه فنانة شعبية معروفة في مدينة مراكش.

ومن جانبها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الموضوع، كما ذكرت بعض المواقع المغربية، أنه تم اعتقال 8 أشخاص لاستجوابهم.