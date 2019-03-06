ليبيا.. الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي

أصدر وزير عدل الحكومة الليبية المؤقتة محمود الفيتوري، قرارًا بالإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر أمين شعبية عامة (رئيس وزراء) في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال الفيتوري في قرار الإفراج الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة العدل على ”فيسبوك“:“يُفرج عن النزيل البغدادي علي أحمد المحمودي الموجود في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة لأسباب صحية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه“.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، في بيان، إن هذا ”القرار اتُّخذ بعد توصل لجنة الإفراج الطبي إلى أن حالة المحمودي الصحية تستدعي الإفراج“.